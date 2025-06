Messico resti di 381 corpi trovati in un crematoio abbandonato

Una scoperta macabra scuote Ciudad Juárez: 381 resti umani sono stati rinvenuti in un crematorio abbandonato, svelando un inquietante caso di frode e omissione di rispetto. Questa terribile scoperta solleva domande sulla gestione delle agenzie funebri e sulla sicurezza dei cittadini. La vicenda mette in luce quanto possa essere oscura una realtà spesso nascosta dietro il lutto, lasciando aperto il dibattito sulla tutela dei diritti e della dignità umana.

Ciudad Juàrez, 30 giu. (askanews) - I resti di 381 corpi sono stati trovati in un crematorio abbandonato nella zona di Granjas Polo Gamboa a Ciudad Juarez, in Messico, che serviva un'agenzia di pompe funebri ma non cremava i cadaveri, ha riportato il quotidiano La Jornada. L'agenzia è accusata di frode: consegnava ai parenti dei defunti ceneri che non appartenevano ai loro cari, ha riportato il quotidiano, citando la procura regionale. Secondo quanto precisato, i resti sono stati trovati all'interno di un piccolo edificio, simile a un condominio con cinque o sei stanze, dove centinaia di corpi erano ammucchiati a causa di "negligenza criminale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

