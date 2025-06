Messico orrore a Ciudad Juárez | ritrovati i resti di 381 persone in un crematorio abbandonato

Un orrore senza precedenti scuote il Messico: a Ciudad Juárez sono stati trovati i resti di almeno 381 persone in un crematorio abbandonato, con un legame inquietante a un'agenzia di pompe funebri. La scoperta getta nuova luce su pratiche inquietanti e solleva domande sulla sicurezza e l’etica del settore. Un caso che lascia sgomenti e che richiede risposte chiare e immediate.

Un ritrovamento scioccante ha scosso il Messico: i resti di almeno 381 persone sono stati rinvenuti all’interno di un crematorio abbandonato nella zona di Granjas Polo Gamboa, a Ciudad Juárez, nello Stato di Chihuahua. La struttura, formalmente collegata a un’agenzia di pompe funebri, avrebbe dovuto cremare i cadaveri, ma secondo le autorità non lo faceva affatto, limitandosi a consegnare ai parenti urne contenenti ceneri che non appartenevano ai loro cari. A riportarlo è il quotidiano messicano La Jornada, che cita fonti della procura regionale, attualmente impegnata in un’inchiesta che si preannuncia complessa e sconvolgente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it