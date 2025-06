Messico | 381 corpi abbandonati in un crematorio a Ciudad Juarez

Una scoperta scioccante scuote Ciudad Juarez, nel Messico settentrionale, dove 381 corpi sono stati trovati ammucchiati in un crematorio privato. La procura locale denuncia gravi negligenze da parte delle pompe funebri, sollevando inquietanti interrogativi sulla gestione e la sicurezza nelle operazioni di sepoltura. La vicenda apre un capitolo inquietante sulla trasparenza e il rispetto dei diritti umani, lasciando la comunitĂ sgomenta e alla ricerca di risposte chiare.

Gli investigatori hanno trovato 381 corpi ammucchiati in un crematorio privato a Ciudad Juarez, nel nord del Messico. Lo ha dichiarato la procura locale, denunciando la negligenza da parte delle pompe funebri. "I 381 corpi sono stati collocati irregolarmente nel crematorio", ha dichiarato all'Afp Eloy GarcĂ­a, portavoce della procura dello Stato di Chihuahua, dove si trova Ciudad Juarez. Secondo il funzionario, i corpi sono stati "ammucchiati" senza alcun ordine in diverse aree dell'edificio in cui opera il crematorio. Sono stati "gettati lì indiscriminatamente, uno sopra l'altro, sul pavimento", ha descritto GarcĂ­a.

