Messi inchiodato da un video durante PSG-Inter Miami | ha tirato un cazzotto a Vitinha

Un episodio che ha fatto scalpore durante il match tra PSG e Inter Miami: Messi, visibilmente frustrato dalla sconfitta, si è lasciato andare a un gesto impulsivo, sferrando un pugno a Vitinha. Un comportamento che ha suscitato dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, mettendo in dubbio il controllo del campione argentino in momenti di alta tensione. Ma cosa ha veramente scatenato questa reazione? Continua a leggere per scoprirlo.

La severità della guardia del corpo di Messi nella scena durante l’abbraccio tra Leo e Del Piero - La presenza imponente di Yassine Cheuko, la guardia del corpo di Messi, si è fatta notare nella scena durante l’abbraccio tra Leo e Del Piero.

"Messi vuoi sposarmi?" La proposta di una tifosa di Leo Messi durante l'ultima partita dell'Inter Miami al Mondiale per Club Vai su Facebook

Psg show, poker all’Inter Miami di Messi: Luis Enrique e Donnarumma volano ai quarti - I campioni di Francia e d'Europa in carica travolgono gli statunitensi dell'ex Messi con doppietta di Neves, gol di Hakimi e un'autorete ... Si legge su tuttosport.com