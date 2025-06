Mesola camp e giovanili | Vogliamo ampliare il vivaio

Il Mesola Calcio, reduce dalla promozione in Eccellenza, punta a rafforzare il proprio vivaio con un’ambizione: coltivare i talenti del domani. Il recente Camp giovanile, organizzato con passione e dedizione sotto l’egida della Lombo Academy School, ha visto la partecipazione di 45 giovani promettenti. “E’ stato un successo il nostro primo camp,” afferma il presidente Massimo Modena, un’esperienza che ha rappresentato un importante punto di partenza per il nostro futuro…

