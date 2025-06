Merilia Ciconte | Non mi etichetto solo per la terra in cui sono nata

Merilia Ciconte ci invita a riflettere su quanto l'identità vada oltre le semplici etichette geografiche. Non sono solo la Calabria in cui sono nata, ma un intreccio di esperienze, valori e persone che mi hanno formata. La vera essenza di chi sono si costruisce giorno dopo giorno, unendo radici e aspirazioni per creare un’identità autentica e complessa. E così, il mio racconto si sviluppa, tra tradizione e crescita personale.

di Merilia Ciconte Sinceramente non mi piace etichettarmi con “vibonesità” o “calabresità” sol perché sono nata in Calabria. Non mi identifico in questo modo. Io sono la somma di tante cose. Dell’ambiente (e per ambiente parlo di cerchia familiare) in cui sono nata, delle abitudini che mi hanno vista crescere, dello studio a cui mi sono dedicata, della gente che mi ha vissuto accanto. Io sono tutto questo. Non perché sono nata in un determinato posto. Etichettarmi, lo trovo poco edificante, riduttivo e alquanto discriminatorio verso chi è “forestiero”. Io sono “io” in qualsiasi posto vado. Cerco di ambientarmi e di “captare” quanto di positivo mi circonda per arricchire il mio bagaglio culturale e umano e di far uscire fuori quello che sono confrontandomi con gli altri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it