Mercedes Gle 450D | la prova del V6 diesel mild-hybrid

Scopri la Mercedes GLE 450d, il SUV che unisce potenza e efficienza in modo sorprendente. Con il suo motore V6 diesel mild hybrid da 367 CV, questa versione si distingue per prestazioni elevate e consumi contenuti, perfetta per i lunghi viaggi senza compromessi. Un mix di comfort, tecnologia e sostenibilità che rende ogni esperienza di guida un vero piacere. La GLE 450d è pronta a rivoluzionare il tuo modo di viaggiare, offrendo...

Il test drive della Mercedes-Benz Gle 450D, la versione più orientata ai viaggi del maxi-Suv della Stella grazie al motore turbodiesel V6 mild hybrid da 367 Cv, che garantisce consumi relativamente contenuti in rapporto a prestazioni e dimensioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercedes Gle 450D: la prova del V6 diesel mild-hybrid

