Mercato ultim’ora | Arrivano Lang e Juanlu prima di Dimaro

Il calciomercato impazza e nelle ultime ore si intensificano le trattative più attese: Lang e Juanlu stanno per approdare a Dimaro, pronti a fare la differenza. L’affare Noa Lang si avvia verso la conclusione con un sostanzioso scambio di documenti e cifre da capogiro. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare il panorama, aprendo nuove prospettive per il futuro. E le sorprese non sono finite...

L’operazione Noa Lang è ormai in dirittura d’arrivo. Come riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, siamo allo scambio dei documenti. Lang sarà l’erede di Khvicha Kvaratskhelia, ovviamente con sei mesi di ritardo. Il collega svela anche le cifre ufficiali dell’affare: 25 milioni più 5 di bonus al PSV, 2,5 milioni netti più 300 mila euro di bonus al calciatore. C’è anche una percentuale sul diritto di rivendita – prosegue Venerato – che dovrebbe essere del 10%. Ma non è finita qui. Praticamente è in via di definizione anche un altro colpo di mercato per i partenopei: sempre un esterno, ma stavolta difensivo, e parliamo di Juanlu Sanchez, classe 2003 del Siviglia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mercato ultim’ora: Arrivano Lang e Juanlu prima di Dimaro

In questa notizia si parla di: mercato - lang - ultim - arrivano

Ultim’ora Sky - È fatta per Noa #Lang! Il Napoli continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa che sia capace di competere su diversi fronti nella stagione 2025/2026. A tal proposito, individuato il profilo di Noa Lang d Vai su Facebook

Sportitalia - Call in serata positiva per Lang, Napoli e PSV pronti a chiudere: Manna può fare un blitz in città; NM LIVE – Cammaroto: “Beukema spinge per il Napoli, Lang pista molto avanzata, continua la trattativa per Nunez, Neres nel mirino di Milan e Arabia Saudita ma è incedibile, le ultime su Osimhen, Raspadori e il mercato in uscita”; Calciomercato, tutte le notizie di martedì 24 giugno.

Calciomercato, le news del 28 giugno: Inter, fatta col Parma per Bonny. Noa Lang al Napoli, Immobile, accordo con il Bologna. Milan, 30 milioni per Jashari - Ultime notizie del mercato in attesa della nuova stagione: le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e non solo ... Si legge su corriere.it

Ultim’ora, incontro Napoli-PSV per Lang: la situazione e la riposta del calciatore - Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli ed il PSV di Eindhoven per Noa Lang. Secondo informazione.it