Mercato Sassuolo balla sulle punte Quante incognite da qui a inizio stagione

Il mercato del Sassuolo si presenta come un vero e proprio teatro di incognite, tra rinnovi in bilico e trattative ancora aperte. Berardi sembra destinato a rimanere, mentre Laurientè potrebbe essere il grande colpo, complici le ambizioni di mercato e le cifre richieste. Con queste mosse, il DS tiene in mano un puzzle che da qui a inizio stagione promette sorprese e sfide. Ma quali scenari si delineeranno? Solo il tempo potrà dirlo.

Berardi dovrebbe restare, complice rinnovo più probabile che possibile, Laurientè potrebbe, considerato che il francese ha mercato, ma non alle cifre, 20 milioni, che chiede il Sassuolo. Con lui – o con loro, vedremo – resterebbero anche Skjellerup, Pierini, forse Volpato, non più di uno tra Mulattieri e Moro. Uscirà Russo, che rientra dal prestito a Cesena, e stesso destino subiranno D’Andrea, che torna dal Brescia, e Alvarez, che l’Elche restituisce ai neroverdi dopo la parentesi spagnola del ‘canario’. E rientra, per uscire di nuovo, par di capire, anche Pinamonti. Il Sassuolo balla sulle punte, e da domani, con riapertura del mercato, comincerà a tessere la sua tela, non senza incognite legare ad un tridente ancora da disegnare e inevitabilmente oggetto di quanto accadrà da qui ai prossimi sessanta giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato. Sassuolo balla sulle punte. Quante incognite da qui a inizio stagione

