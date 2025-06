Mercato Roma | nessun big ceduto per il fair play finanziario oggi la deadline

Nessun big ceduto alla deadline di oggi: la Roma si conferma maestra nel bilancio e nel rispetto del Fair Play Finanziario, evitando operazioni drastiche e mantenendo intatto il suo organico. Con tre cessioni mirate, i giallorossi sono riusciti a generare circa 13 milioni di plusvalenze, dimostrando che con strategia e pragmatismo si può restare competitivi senza rinunciare ai pezzi forti. La Roma ha dimostrato ancora una volta di saper giocare le proprie carte al meglio.

Roma 30 giugno 2025 - Poteva essere un mercato molto complicato, con almeno un grande sacrificio da dover operare sul mercato per far quadrare i conti, invece tre cessioni dovrebbero bastare a rientrare all'interno dei paletti del Fair Play Finanziario. La Roma aveva bisogno di ottenere un tesoretto di circa 13 milioni di plusvalenze entro la giornata di oggi e sembra essere riuscita nel suo intento senza sacrificare nessuno dei suoi top. La cessione di Tammy Abraham al Besiktas è stato il colpo decisivo di questa ennesima corsa contro il tempo per evitare nuove sanzioni da parte della Uefa. Un sacrificio quello dell'inglese già previsto, ma che per tempistiche e quantità dell'incasso, di fatto costituisce la gran parte di questa cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: nessun big ceduto per il fair play finanziario, oggi la deadline

