Mercato Roma ai dettagli la cessione di Paredes | Boca Juniors al lavoro

Però non devono dimenticare che il mercato è in fermento: nel frattempo, si fa sempre più concreta la cessione di Paredes ai Boca Juniors, un’operazione che potrebbe sbloccare ulteriori risorse e garantire alla Roma maggiore flessibilità. La giornata si preannuncia quindi decisiva per il futuro della squadra capitolina, tra trattative in corso e sfide da vincere sul fronte finanziario e sportivo.

Oggi è un giorno decisamente delicato per il prossimo futuro della Roma, che entro la mezzanotte dovrà chiudere la questione plusvalenze per rispettare le normative imposte dal Fair Play Finanziario. Un importante passo avanti sarà la cessione di Tammy Abraham, che sembra essere ormai ad un passo dal Besiktas dopo l’accordo raggiunto anche sulla base contrattuale. Questa partenza genererà una buona plusvalenza per i giallorossi, che però non basterà per raggiungere il tetto imposto dall’Uefa. Le prossime ore saranno dunque febbrili per Massara, che avrà il compito di chiudere positivamente questo suo primo capitolo da neo direttore sportivo, per poi concentrarsi da luglio anche sulle operazioni in entrata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, ai dettagli la cessione di Paredes: Boca Juniors al lavoro

