Mercato Milan Pellegatti | Doué piace ad Allegri Poi fa un altro nome

Il mercato del Milan si anima con voci e colpi di scena, e tra i nomi caldi spicca quello di Doué dello Strasburgo. Secondo Carlo Pellegatti, il giovane talento potrebbe rappresentare una valida alternativa per la fascia destra rossonera, attirando l’interesse di Allegri. Con questa suggestiva pista di mercato, i tifosi milanisti sognano già un nuovo rinforzo che possa fare la differenza. Ma non è finita qui: altri colpi sono ancora in cantiere...

