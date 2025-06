Mercato Milan centrocampo e attacco | il punto da Jashari a Gyokeres

Il calciomercato del Milan si accende sempre di più: dal talento Jashari al bomber Gyokeres, il club rossonero sta pianificando un mercato da sogno. Le trattative si infiammano in questa calda mattinata di lunedì 30 giugno 2025, con voci di grandi colpi e possibili sorprese. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le anteprime di questa sessione che promette emozioni.

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 30 giugno 2025: la sessione si infiamma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, centrocampo e attacco: il punto da Jashari a Gyokeres

In questa notizia si parla di: milan - mercato - centrocampo - attacco

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan - Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

In quale settore dovrebbe intervenire maggiormente mister Allegri per dare nuova linfa al Milan Difesa Centrocampo Attacco Fateci sapere la vostra Vai su Facebook

Translate post#Milan, la dirigenza osserva un nuovo profilo per l'attacco Vai su X

Tare a carte scoperte: Priorità al play. Modric, Loftus e un 9: così cambiamo il Milan; Milan fermo a Modric, Xhaka non decolla ma Tare prepara tre colpi | CM.IT; Calciomercato oggi: Juve su Osimhen per l’attacco, Milan valuta Jashari e Guerra per il centrocampo.

Mercato Milan, Tare punta al bomber della Champions - Mercato Milan, in attacco spunta il nome di Guirassy L’impatto di Santi Gimenez ... Segnala spaziomilan.it

Calciomercato Milan, Novellino tesse le lodi del club rossonero: Ricci, Tare, e un centrocampo da sogno - Calciomercato Milan, Walter Novellino, noto tecnico, ha elogiato le mosse della società rossonera, in particolare l’arrivo di Tare Walter Alfredo Novellino, figura storica del calcio italiano, ha rece ... Si legge su milannews24.com