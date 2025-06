Mercato Juventus loro due sono sacrificabili | prezzo già fissato! L’eventuale doppia cessione porterebbe 65-70 milioni di euro nelle casse bianconere Cifre e dettagli

Nel mondo del calcio, le decisioni strategiche sono spesso decisive per il futuro di una squadra. La Juventus sembra aver individuato due giocatori, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, come sacrificabili per rafforzare le casse bianconere, con una possibile doppia cessione che potrebbe fruttare tra i 65 e i 70 milioni di euro. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri e aprire nuove opportunità nel mercato estivo. Ma cosa riserverà il futuro?

Mercato Juventus, loro due sono sacrificabili: prezzo fissato per l’eventuale doppia cessione dal valore di 65-70 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato Juventus avrebbe individuato in Nico Gonzalez e Douglas Luiz gli indiziati principali per lasciare subito il club bianconero. Il loro prezzo è già fissato. Tra i 25 e i 30 milioni di euro per l’ex Fiorentina, mentre il centrocampista brasiliano è valutato 40 milioni. Ci sarebbero alcuni club dell’ Arabia Saudita già interessati sia a Douglas Luiz che a Nico Gonzalez. Staremo a vedere. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, loro due sono sacrificabili: prezzo già fissato! L’eventuale doppia cessione porterebbe 65-70 milioni di euro nelle casse bianconere. Cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - sono - sacrificabili

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Vlahovic complica i piani di mercato #Juve: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sacrificabili per arrivare a David Vai su X

Calciomercato Juventus: VIA un TOP, ecco il SOSTITUTO. Quasi FATTA per l’ALLENATORE! Vai su Facebook

Mercato Juventus, loro sono sacrificabili: prezzo fissato; Vlahovic complica i piani di mercato Juve: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sacrificabili per arrivare a David; I sacrificabili, gli incedibili e il mercato: come sarà il centrocampo della nuova Juve.

Vlahovic complica i piani di mercato Juve: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sacrificabili per arrivare a David - Se Dusan resta da separato in casa, i soldi per accelerare sull’ex Lilla possono arrivare dalle cessioni di due tra i calciatori che hanno deluso di più ... Si legge su msn.com

CorSport - Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono sacrificabili: la Juve fissa il prezzo - In una situazione delicata come quella di Dusan Vlahovic, la Juventus non può e non vuole rimanere vittima di alcuno scontro con i suoi giocatori. Lo riporta ilbianconero.com