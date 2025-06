Mercato Juventus il suo nome potrebbe rafforzare la difesa | contatti con l’intermediario già avvenuti ma c’è da superare quella concorrenza! Cosa trapela

Il mercato della Juventus si infiamma: il nome di un nuovo possibile acquisto potrebbe rafforzare la difesa e cambiare le sorti del reparto. I contatti con l'intermediario sono già stati avviati, ma la concorrenza si fa agguerrita. In un contesto di continui infortuni e incertezze, i bianconeri cercano di colmare le lacune, puntando su intuizioni strategiche che potrebbero fare la differenza. L’obiettivo? Garantire solidità e sicurezza alla retroguardia.

Mercato Juventus, i bianconeri mettono anche quel giocatore nel proprio mirino: ci sono giĂ stati dei contatti, ma va superata quella concorrenza!. La Juventus deve ottemperare a una difesa, che continua a perdere pezzi: l’ infortunio occorso a Nicolò Savona è l’ultimo della serie. Per cercare di rattoppare una coperta abbastanza “bucata” e per dare maggiore sicurezza a un reparto abbastanza giovane, l’ultima idea della Juve è quella di puntare su un difensore esperto come Cesar Azpilicueta. Dopo aver detto addio al l’ Atletico Madrid a parametro zero, l’esperto difensore spagnolo si è tramutata in un’opportunitĂ da sfruttare per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com