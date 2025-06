Mercato Juventus Comolli accelera anche per quell’obiettivo | aumenta la fiducia per la buona riuscita dell’operazione Ultime

Il mercato della Juventus si anima con Comolli che accelera, alimentando la fiducia di un possibile colpo in entrata. Le ultime notizie suggeriscono un'intensa attività su più fronti, tra cui l’osservazione di Wesley del Flamengo, monitorato attentamente durante il Mondiale per Club. L’entusiasmo cresce: sarà questa l’operazione che rinnoverà l’assetto bianconero? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

Mercato Juventus, Comolli accelera: cresce la fiducia sul possibile colpo in entrata. Gli aggiornamenti sull'innesto nel mirino del club. Arrivano importanti aggiornamenti anche per quanto riguarda il futuro di Wesley, esterno di proprietà del Flamengo che il mercato Juventus sta osservando in questo Mondiale per Club. Come rivelato da Giovanni Albanese, in queste ultime ore Comolli avrebbe intensificato il pressing sul laterale facendo dei passi in avanti verso le richieste del club brasiliano. Cresce così la fiducia per il buon esito della trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com