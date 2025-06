Mercato Juve cosa succede sul doppio fronte Weah-Mbangula? C’è un nuovo scenario dopo la fumata nera col Nottingham Forest

Il mercato della Juventus si infiamma nuovamente, tra colpi di scena e imprevisti. Dopo la fumata nera con il Nottingham Forest, l’attenzione si concentra sul futuro di Weah e Mbangula, due giovani esterni pronti a cambiare maglia. Cosa riserverà il destino a questi talenti? La situazione si evolve rapidamente, aprendo nuovi scenari che potrebbero ridisegnare il volto della rosa bianconera. La verità è ancora tutta da scoprire.

Mercato Juve, cosa succede sul doppio fronte Weah-Mbangula? C'è un nuovo scenario dopo l'ultimissima fumata nera col Nottingham Forest. L'edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del futuro di Timothy Weah e Samuel Mbangula, i due esterni che il mercato Juve stava per cedere in una doppia operazione al Nottingham Forest. Sul più bello è però arrivata la fumata nera che ha rimescolato un po' tutte le carte in tavola. Ora, stando a quanto riportato dal quotidiano, l'intenzione è quella di provare a trovare una nuova sistemazione ai due.

