Mercato Inter Calhanoglu via? Rovella e Ederson piste complicate | Ausilio studia una strada differente! E i tifosi sognano

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: con Calhanoglu sul filo del rasoio e le piste Rovella ed Ederson che si complicano, Ausilio è già alla ricerca di un’alternativa valida. I tifosi sognano un grande colpo a centrocampo, sperando che la dirigenza riesca a sorprendere ancora. Resta da capire se il futuro nerazzurro di Calhanoglu sarà deciso da un’offerta del Galatasaray o da una strategia diversa. La corsa ai rinforzi è appena iniziata.

il grande colpo. Il futuro del mercato Inter per quanto concerne il centrocampo ruota attorno alla decisione di Hakan Calhanoglu: se arriverà l’offerta del Galatasaray e se verrà accettata dai nerazzurri, ecco che i dirigenti del club di Viale della Liberazione andranno all’assalto per un suo eventuale sostituto. Le piste che portano a Rovella della Lazio e ad Ederson dell’ Atalanta, come spiega la Gazzetta dello Sport, sono difficilmente percorribili. Così A usilio e Marotta studiano una pista alternativa che porterebbe ad un profilo totalmente diverso che farebbe sognare ad occhi aperti i tifosi interisti. 🔗 Leggi su Internews24.com