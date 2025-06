Meno sedentarietà più sport ma l’abbandono precoce dei giovani preoccupa Il boom di app e fitness in casa trasformerà l’attività fisica? I dati Istat

Gli italiani sembrano finalmente dire addio al divano, abbracciando con entusiasmo sport, palestre e spazi all’aperto. I dati Istat rivelano una diminuzione della sedentarietà, un segnale positivo per il benessere collettivo. Ma mentre il numero di app e programmi di fitness casalingo cresce, preoccupano i segnali di abbandono precoce tra i giovani. Questa trasformazione digitale cambierà davvero il modo di fare attività fisica? La risposta potrebbe sorprenderti.

Gli italiani dicono addio al divano, abbracciando sempre più sport, palestre e spazi all'aperto. I recenti dati Istat, presentati a Roma, delineano un quadro positivo per la salute e il benessere del Paese: la sedentarietà è in costante diminuzione, passando dal 35% del 2023 al 32,8% nel 2024.

