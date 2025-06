Mengoni Zucchero e gli altri | se va di moda odiare Israele

Nel panorama musicale e culturale odierno, il senso autentico dell’autore sembra svanito, sostituito da un estetismo superficiale e da slogan di moda. Mengoni, Zucchero e altri artisti sembrano aver abbandonato la profondità per cavalcare le onde effimere del “politicamente corretto” sui social. Ma questa tendenza rappresenta davvero il nuovo volto della musica o solo un’eco vuota di un passato che non torna più?

C'era una voltala canzone d'autore. Ideologica, viziata da pedagogismo spinto, gramscianamente "organica". La quale aveva un presupposto, per quanto miscelato con quanto sopra: l'argomentazione. Tutta roba irrimediabilmente retrò, sostituita dalla sua variante a misura social, che potremmo chiamare il rutto d'autore. Parole pregnanti destoricizzate, suoni che divorziano dai significati (è il caso di "genocidio" utilizzato ad capocchiam), la politica ruminata in slogan e digerita sotto forma di hashtag (#FreePalestine, che è così bello e replicabile, non sottintendesse la sparizione degli ebrei), Israele ipostatizzato in un'entità maligna che garantisce sold out ai concerti e applausi scroscianti.

