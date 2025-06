Memorial Miranda da applausi In campo trionfa l’inclusione

Il Memorial Miranda ha acceso emozioni e sorrisi al campo del Casellina, trasformando il ricordo in un gesto di solidarietà e gioia. La giornata, dedicata alla memoria di Mario Miranda, ha visto protagonisti atleti e atlete di ‘Un gol per l’inclusione’ e ‘El Niño col Sorriso’, unendo passione, amicizia e rispetto in uno spirito di vera sportività. In un mondo che spesso corre troppo in fretta, lo sport ci ricorda che il vero trionfo è nell’unione e nel sorriso condiviso.

Giocare un Memorial ha un significato molto particolare, perché è un momento di ricordo, talvolta anche doloroso. Al campo del Casellina gli atletie di ‘Un gol per l’inclusione’ della società Upd Isolotto e ‘El Niño col Sorriso’ hanno voluto ricordare Mario Miranda giocando a calcio per far divertire e sorridere i presenti. Con il cuore, con amicizia e fair play, sottolineando che lo sport resta gioco anche in situazioni come questa. Squadre partecipanti al triangolare: Un Calcio per Tutti di Lastra a Signa, El Niño col Sorriso di Lucca e Upd Isolotto di Firenze. Sul campo di Casellina sono scesi in campo tanti ragazzi che hanno dato vita a un calcio inclusivo di grande valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Memorial Miranda da applausi. In campo trionfa l’inclusione

