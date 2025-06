Meloni l' Italia ha diritto di conoscere verità su Borsellino

Giorgia Meloni ribadisce l'importanza di fare luce sulla verità riguardo alla strage di via D'Amelio e alle altre vittime della mafia, sottolineando che il popolo italiano ha il diritto di conoscere tutta la verità. Alla cerimonia per l'inaugurazione della teca con la borsa di Paolo Borsellino, la premier ha affermato che ogni sforzo volto a svelare i retroscena deve essere sostenuto, come quello della Commissione parlamentare Antimafia, che con coraggio sta...

"Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità" sulla strage di via D'Amelio e sulle stragi di mafia. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia per l'inaugurazione della teca contenente la borsa di Paolo Borsellino alla Camera. "Ogni sforzo per conoscere quella verità deve essere sostenuto. Come quello che sta portando avanti la commissione parlamentare Antimafia che con coraggio, con determinazione sta lavorando in questa direzione. Bisogna continuare con una ricerca instancabile per fare luce sulle pagine ancora buie di quegli anni della nostra storia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, l'Italia ha diritto di conoscere verità su Borsellino

