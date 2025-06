Meloni ennesima lezione improvvisata | Conte e Schlein smentiti

In un crescendo di tensione politica, Meloni si trova ancora una volta al centro di polemiche e lezioni improvvisate da parte di Schlein e Conte. I due leader, infatti, hanno criticato la sua gestione, citando esempio di successo come quello di Sanchez in Spagna. Tra dialoghi e smentite, si conferma come il panorama politico italiano continui a essere un palcoscenico di sfide e confronti serrati. Ma quale sarĂ il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

"Il presidente spagnolo Sanchez ha dimostrato che si può dire di no", "Visto Sanchez? Ha negoziato un accordo. Lo faccia anche lei": queste le dichiarazioni che la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte hanno fatto nei giorni scorsi in Parlamento rivolgendosi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riferimento è al recente vertice Nato all'Aja in cui si è discusso del target del 5% per i Paesi membri. Se in un primo momento la Spagna di Sanchez si è detta contraria, alla fine però ha firmato lo stesso documento siglato dagli altri. A confermarlo la premier stessa nel punto stampa con i giornalisti subito dopo il vertice: "L'Italia ha fatto come la Spagna, la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi e vi aggiungo anche che non mi pare di aver sentito nell'intervento di nessuno questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, "ennesima lezione improvvisata": Conte e Schlein smentiti

