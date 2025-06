Meloni | Da sacrificio di Borsellino nato movimento di popolo che ha detto no a illegalità – Il video

Il sacrificio di Paolo Borsellino e dei valorosi servitori dello Stato, tragicamente scomparsi nel 1992, ha acceso in Italia un movimento popolare che ha detto no all’illegalità. Una memoria viva che non soloMotiva le parole di Giorgia Meloni, ma risuona come un monito per tutti noi: la lotta contro le mafie...

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 “Il sacrificio di Paolo Borsellino, dei servitori dello Stato che erano al suo fianco quel 19 luglio del 1992. Agostino, Claudio, Emanuela Walter Vincenzo non ha motivato solo me, la mia è la storia di tantissime persone.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: borsellino - meloni - sacrificio - nato

Maturità nel segno dei giovani “immaginati” da Paolo Borsellino. Il video della Meloni: “Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio” - Quest’anno, la maturità 2025 si apre con un’energia straordinaria, tra giovani pronti a scrivere il proprio futuro e parole che tracciano il loro cammino.

Aveva quasi raggiunto la pensione. Sarebbe tornato a casa, più tempo con la moglie, con le sue figlie. Invece ha scelto di intervenire ancora una volta. E questa volta non è tornato. Carlo Legrottaglie ha dato tutto, fino all’ultimo giorno. Vai su Facebook

Meloni: Da sacrificio di Borsellino nato movimento di popolo che ha detto no a illegalità; La Russa ricorda il giudice Paolo Borsellino: Un magistrato che ha cambiato il corso della storia; Ecco la borsa del giudice Paolo Borsellino esposta a Montecitorio.

Meloni: Da sacrificio di Borsellino nato movimento di popolo che ha detto no a illegalità - La cerimonia in ricordo di Paolo Borsellino a Montecitorio - Da msn.com

Esposta alla Camera la borsa di Paolo Borsellino. Meloni: "Ora verità su via D'Amelio" - Video - A pochi metri dall'ingresso dell'emiciclo, nel corridoio dei passi perduti, da ogg ... Riporta adnkronos.com