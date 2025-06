Meloni alla cerimonia per Borsellino alla Camera | Ringrazio con il cuore Lucia e Manfredi Borsellino – Il video

In un momento di grande emozione e memoria, Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia in ricordo di Paolo Borsellino alla Camera, esprimendo gratitudine e affetto verso Lucia e Manfredi Borsellino. La sua presenza ha rappresentato un gesto di solidarietĂ e rispetto per il coraggio e la dedizione di chi ha lottato contro la mafia. Un appuntamento che rimarrĂ nella storia del Parlamento e del Paese, rafforzando il nostro impegno per la legalitĂ e la giustizia.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 “Voglio salutare e ringraziare davvero con il cuore chi ci ha consentito di essere qui oggi, per scrivere insieme una pagina di storia del Parlamento. Voglio salutare e abbracciare con affetto Lucia e Manfredi Borsellino” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: borsellino - meloni - cerimonia - cuore

Maturità nel segno dei giovani “immaginati” da Paolo Borsellino. Il video della Meloni: “Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio” - Quest’anno, la maturità 2025 si apre con un’energia straordinaria, tra giovani pronti a scrivere il proprio futuro e parole che tracciano il loro cammino.

Inserire la frase – significativa e potente – di Paolo Borsellino tra le tracce degli esami di maturità è una scelta che condivido e approvo. Grazie al nostro ministro Valditara: da anni la lotta alla mafia era assente dalle tracce d’esame. Questo è un doveroso tribut Vai su Facebook

Meloni alla cerimonia per Borsellino alla Camera: Ringrazio con il cuore Lucia e Manfredi Borsellino; VIDEO Mafia, Meloni: Borsa giudice Borsellino in cuore democrazia è simbolo e monito; Meloni: Da sacrificio di Borsellino nato movimento di popolo che ha detto no a illegalità .

Meloni alla cerimonia per Borsellino alla Camera: Ringrazio con il cuore Lucia e Manfredi Borsellino - (Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 “Voglio salutare e ringraziare davvero con il cuore chi ci ha consentito di essere qui oggi, per scrivere insieme una pagina di storia del Parlamento. Riporta la7.it

Mafia, Meloni: “Borsa giudice Borsellino in cuore democrazia è simbolo e monito” - Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla Camera alla cerimonia in memoria di Paolo Bors ... Scrive msn.com