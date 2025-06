Meloni | A 33 anni dalla strage serve la verità su Borsellino l' Italia ne ha diritto

A 33 anni dalla tragica strage di Paolo Borsellino, Giorgia Meloni riafferma l'impegno dell’Italia nel cercare verità e giustizia. Quel tragico giorno rimane un simbolo e un monito per non abbassare la guardia contro le mafie, mantenendo vivo il ricordo di chi ha dato la vita per la legalità. La memoria di Borsellino ci invita a proseguire con determinazione nel cammino della verità, perché il nostro Paese ne ha urgente bisogno.

Un «simbolo» e un «monito». A non abbassare la guardia nella lotta alle mafie e a continuare a cercare «la verità» perché «il popolo italiano a 33 anni dalla strage ne ha diritto». Giorgia Meloni prende la parola nel Transatlantico di Montecitorio, dove resterà, conservata in una teca, la borsa da lavoro di Paolo Borsellino, ucciso con la scorta nell’attentato del 19 luglio 1992. Davanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni: "A 33 anni dalla strage serve la verità su Borsellino, l'Italia ne ha diritto"

In questa notizia si parla di: meloni - anni - strage - verità

Giorgia Meloni demolisce Elly Schlein: "Macumbe e 10 anni di nulla" - In un acceso confronto in Parlamento, Giorgia Meloni ha stroncato le critiche di Elly Schlein, accusando la segretaria del PD di non aver proposto nulla di concreto dopo dieci anni di governo del centrosinistra.

Meloni alle celebrazioni per l'esposizione in Parlamento della borsa appartenuta a Borsellino: "A 33 anni dalla sua morte gli italiani meritano di conoscere la verità. Il mio impegno politico cominciato all'indomani della strage di via d'Amelio" Vai su X

ESSERCI. A 45 anni dalla strage di Ustica, esserci ha ancora un significato profondo. Esserci per ascoltare parole che diventano memoria collettiva. Esserci per applaudire chi, come Daria Bonfietti, da decenni non smette di chiedere verità e giustizia. Esserci Vai su Facebook

Borsellino, Meloni: “L'Italia ha il diritto di conoscere la verità sulla strage”; Meloni: A 33 anni dalla strage serve la verità su Borsellino, l'Italia ne ha diritto; L'ultima borsa di Borsellino in una teca a Montecitorio, Meloni: L'Italia ha diritto alla verità sulla strage.