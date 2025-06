Meloni | A 33 anni dalla morte di Borsellino gli italiani meritano di conoscere la verità

Meloni ricorda con commozione i 33 anni dalla morte di Borsellino, sottolineando come quel tragico evento abbia segnato il suo percorso politico e il suo impegno per la verità. Con parole intense, la premier evidenzia come la memoria di quella tragedia continui a spingere gli italiani a non arrendersi, ma a lottare per la giustizia. La domanda che resta aperta è: quanto ancora dobbiamo aspettare prima di conoscere tutta la verità?

" Ho raccontato molte volte di aver cominciato il mio impegno politico all'indomani della strage di via Amelio. Sono passati 33 anni. Conservo la memoria di quelle immagini e di quell'improvviso senso di urgenza, la sensazione che non avesse senso provare rabbia se non si riusciva a trasformare quella rabbia in mobilitazione. Quel giorno inizia il cammino che mi ha portato a diventare presidente del Consiglio ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alle celebrazioni per la prima esposizione, alla Camera dei deputati, della borsa appartenuta al magistrato ucciso da Cosa Nostra e che Borsellino aveva con se il 19 luglio 1992, giorno della strage di via d'Amelio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni: "A 33 anni dalla morte di Borsellino gli italiani meritano di conoscere la verità"

