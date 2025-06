Meglio non tenere la PS5 in verticale Con il caldo alcune si stanno spegnendo per un difetto di progettazione

Se possiedi una PS5, è fondamentale conoscere questa importante novità per garantirne la longevità. Le prime console, infatti, presentano un problema di progettazione: il posizionamento verticale può causare surriscaldamenti e spegnimenti improvvisi, soprattutto con l’arrivo dell’estate. Per proteggere il tuo investimento e mantenere alte prestazioni, scopri perché è meglio evitare questa configurazione e come assicurarti che la tua PS5 funzioni al meglio. Leggi tutto.

Le prime Playstation 5 non vanno tenute in verticale, ormai è certo. Il sistema di dissipazione basato sul metallo liquido con il tempo diventa meno efficace e la console si spegne. Con il caldo estivo sono aumentate le segnalazioni.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Meglio non tenere la PS5 in verticale. Con il caldo alcune si stanno spegnendo per un difetto di progettazione

Meglio non tenere la PS5 in verticale. Con il caldo alcune si stanno spegnendo per un difetto di progettazione

