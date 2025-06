Medioriente | media 48 morti a Gaza in raid Israele dall’alba

La speranza di pace si spegne ancora una volta mentre Gaza piange le sue vittime. Dall'alba, almeno 48 palestinesi hanno perso la vita in un'ondata di raid israeliani che scuote la fragile stabilità della regione. Un dramma che ci ricorda quanto sia urgente e necessario un impegno internazionale per trovare una via di dialogo e soluzione duratura. La sofferenza di Gaza chiede attenzione e azione immediata.

Milano, 30 giu. (LaPresse) – Sono almeno 48 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani da stamattina nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al-Jazeera, citando fonti ospedaliere. L’emittente precisa che 13 persone sono morte uccise in un raid aereo israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia, mentre erano in attesa di cibo, e che in questo attacco sono inoltre rimaste ferite altre 50 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, 48 morti a Gaza in raid Israele dall’alba

