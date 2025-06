Mediolanum esce da Mediobanca | ceduto il 3,5 per cento del capitale

Mediolanum compie un passo importante nel suo percorso strategico, decidendo di uscire completamente da Mediobanca e liquidare la partecipazione detenuta. Questa decisione, presa dal consiglio di amministrazione e formalizzata con un’operazione di accelerated bookbuilding affidata a Morgan Stanley, segna una svolta significativa per l’istituto, che ora si prepara a ridefinire il proprio futuro e le sue strategie di crescita. Un momento che potrebbe influenzare profondamente il panorama bancario italiano.

Banca Mediolanum ha deciso di uscire definitivamente da Mediobanca, liquidando l’intera partecipazione detenuta insieme a Mediolanum Vita. La decisione è stata formalizzata dal consiglio di amministrazione e segna il disimpegno dal patto di consultazione tra azionisti di Piazzetta Cuccia, finora pari all’11,6 per cento del capitale. La banca guidata da Massimo Doris ha avviato un’operazione di accelerated bookbuilding, affidata a Morgan Stanley in qualitĂ di unico bookrunner, per la cessione fino a 29,1 milioni di azioni, pari al 3,5 per cento del capitale di Mediobanca. L’offerta, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, parte subito e può essere chiusa in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Lettera43.it