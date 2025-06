Mediobanca Banca Mediolanum avvia cessione del 3,5% del capitale

Banca Mediolanum si prepara a vendere circa il 3,5% di Mediobanca, con un’operazione di accelerated bookbuilding riservata agli investitori istituzionali. Questa mossa strategica, che coinvolge fino a 29,1 milioni di azioni ordinarie, segna un importante passo nel panorama finanziario italiano, riflettendo le dinamiche di mercato e le opportunità di investimento. Ma quali sono le implicazioni di questa cessione? Scopriamolo insieme.

Banca Mediolanum, per conto proprio e di Mediolanum Vita, avvia un’operazione di vendita di circa massime 29,1 milioni di azioni ordinarie di Mediobanca, corrispondenti a circa il 3,5% del capitale sociale di Mediobanca, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali. Le azioni di Mediobanca oggetto del collocamento rappresentano l’integrale partecipazione detenuta in Mediobanca dagli azionisti venditori. Morgan Stanley agisce in qualità di Sole Bookrunner in relazione al collocamento. Il collocamento avrà inizio immediatamente. Alla chiusura dei mercati oggi, il corrispettivo in azioni offerto da Monte dei Paschi di Siena nella Ops su Mediobanca incorpora uno sconto del 7,3% sulla capitalizzazione di Piazzetta Cuccia, equivalente a circa 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it