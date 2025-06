Medicina via alla rivoluzione | senza numero chiuso come garantire le lezioni in presenza

L’Università di Firenze apre una nuova era nella formazione medica, eliminando il numero chiuso e puntando a garantire lezioni in presenza per tutti. Con il ‘semestre filtro’ ad accesso libero, la sfida è mantenere alta qualità e inclusione. La rettrice Alessandra Petrucci, insieme a figure chiave come Betti Giusti, delinea un percorso rivoluzionario che promette di democratizzare e rafforzare l’educazione sanitaria, trasformando un modello tradizionale in un esempio di innovazione e apertura.

Firenze, 30 giugno 2025 - Garantire il più possibile le lezioni in presenza. L’università di Firenze affronta così la grande rivoluzione legata all’ abolizione dei test d’ingresso per Medicina. Dal prossimo settembre, via al ‘semestre filtro’ ad accesso libero. Come spiega la rettrice Alessandra Petrucci, che abbiamo incontrato insieme alla presidente della scuola di Scienze della salute umana Betti Giusti ed alla presidente del corso di studio di Medicina e Chirurgia, Linda Vignozzi, “sulla base degli iscritti ai test degli anni passati ci aspettiamo 1300-1500 studenti”. Ma è probabile che, senza più lo sbarramento dei test, si facciano avanti più aspiranti medici rispetto al passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medicina, via alla rivoluzione: senza numero chiuso, come garantire le lezioni in presenza

