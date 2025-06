Mcm non si chiude davanti ai cancelli due ore di presidio dei lavoratori

Un fronte di solidarietà e determinazione si è acceso davanti ai cancelli della Mcm di Vigolzone, dove i lavoratori hanno inscenato un presidio di due ore, testimoniando il loro impegno e la volontà di difendere il proprio futuro. La partecipazione è stata intensa e compatta, mentre le Rsu e i rappresentanti dialogano con l’assessorato al lavoro della Regione Emilia-Romagna, guidato da Giovanni Paglia, per trovare soluzioni concrete e tutelare l’occupazione.

Un presidio molto partecipato quello che si è svolto nella mattina del 30 giugno, per due ore, davanti ai cancelli della Mcm di Vigolzone. I rappresentanti dei lavoratori e le Rsu sono in costante contatto con l’assessorato al lavoro della Regione Emilia-Romagna (guidato da Giovanni Paglia) per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it