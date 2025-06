McKennie Juve | il texano sarà protagonista nella sfida contro il Real Madrid ma non come centrale di centrocampo | giocherà in quel nuovo vecchio ruolo

Juventus si prepara alla sfida cruciale contro il Real Madrid, e il protagonista inatteso è Weston McKennie. Il talentuoso centrocampista statunitense tornerà in un ruolo inedito, prontamente adattato alle esigenze tattiche di Tudor. Questa mossa strategica potrebbe essere determinante per i bianconeri, che puntano a raggiungere i quarti di finale del Mondiale per Club. Ma cosa c'è dietro questa scelta audace?

McKennie Juve, il texano cambia ruolo per la sfida contro il Real Madrid: ecco da dove agirà il numero 16 bianconero. Dopo aver messo una pietra sopra la pesante ma indolore débâcle contro il Manchester City, la Juve di Igor Tudor deve fare sul serio per questa fase finale del Mondiale per Club. I bianconeri giocheranno gli ottavi di finale contro il Real Madrid. Per l’occasione, che regala un pass per i quarti di finale, l’allenatore croato dovrebbe puntare sulla formazione migliore disponibile. Al bando, dunque, il turnover visto contro i Citizens. Come riportato da Sky, ci saranno pochissimi cambi: uno di questi, però, ha a che fare con una scelta tecnica riguardante Weston McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve: il texano sarà protagonista nella sfida contro il Real Madrid, ma non come centrale di centrocampo: giocherà in quel nuovo “vecchio” ruolo

McKennie Juve, ritorno alle origini per il texano? L’assenza di quel centrocampista lo rilancia in porzione di terreno di gioco. Cosa filtra sul suo utilizzo - L’assenza di McKennie dalla mediana della Juventus apre un nuovo scenario tattico, riportando il centrocampista statunitense alle sue origini.

