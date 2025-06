Mbangula Juventus cosa succede dopo l’operazione sfumata con il Nottingham Forest | novità sull’esterno belga! Cosa filtra sul suo futuro

Dopo il fallimento dell’operazione con il Nottingham Forest, l'attenzione si sposta sul futuro di Samuel Mbangula e Timothy Weah. La sfumata trattativa ha aperto nuovi scenari per gli esterni bianconeri, suscitando curiosità e aspettative tra tifosi e dirigenti. Redazione JuventusNews24 analizza le ultime novità: cosa filtra sul destino di Mbangula? L’attesa ora si fa più intensa, e il suo percorso con la Juventus potrebbe riscriversi in modo inaspettato.

Mbangula Juventus, cosa succede ora: novità sul suo futuro dopo il mancato trasferimento al Nottingham Forest. Ultimissime. Focus di Tuttosport sul futuro di Timothy Weah e Samuel Mbangula, i due esterni che il calciomercato Juve stava per cedere nella doppia operazione con il Nottingham Forest. Sul più bello è infatti arrivata la fumata nera che ha fatto saltare l'affare. Ora, stando al quotidiano, l'intenzione è quella di provare a trovare una nuova sistemazione ai due. La loro posizione quindi non cambia: la Juve vuole monetizzare dalle cessioni di Weah e Mbangula.

