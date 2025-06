Mazzette per i lavori in autostrada | 5 indagati Sotto inchiesta anche centro di formazione casertano

Un’ombra di corruzione minaccia la trasparenza delle autostrade campane: cinque persone sono indagate nell’ambito di un’indagine sulla spartizione di mazzette per lavori autostradali. Le recenti perquisizioni dei carabinieri sollevano ancora più interrogativi su un sistema che dovrebbe garantire sicurezza e efficienza, ma che si fa spesso strada tra interessi nascosti. Una vicenda che scuote la fiducia pubblica e richiede chiarezza immediata.

Cinque persone sono indagate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’inchiesta sulle mazzette per l’aggiudicazione di lavori lungo alcuni tratti autostradali della Campania. I cinque indagati Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno dato esecuzione ad alcune perquisizioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Rete idrica di Agrigento e l'inchiesta sulle mazzette per vincere gli appalti, Schifani istituisce commissione tecnica per il monitoraggio dei lavori - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha istituito una commissione tecnica per supervisionare i lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento.

L'INCHIESTA - “Un giro di mazzette e appalti nella sanità per 130 milioni mentre le persone aspettano anche 8 mesi per un referto su un tumore. Le notizie che arrivano dalla Sicilia sono uno specchio allarmante..." Vai su Facebook

Inchiesta Appalti e mazzette, non solo Di Mauro e Balsamo: gli altri indagati; Giro di tangenti per i lavori fluviali. Gli indagati passano da 15 a 21; Giubileo e tangenti: inchiesta su 42 appalti. Cantieri per 70 milioni, dai ponti sul Tevere a Castel Sant'Angelo.

“Appalti e mazzette”, tutti liberi tranne Alesci: obbligo di dimora per l’assessore al turismo di Licata, Maria Sitibondo - Tornano in libertà quattro dei cinque indagati arrestati lo scorso maggio: misura cautelare per l’assessore al turismo di Licata ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

Inchiesta “Appalti e mazzette”, non solo Di Mauro e Balsamo: gli altri indagati - Il sindaco di Licata, ieri in Consiglio comunale si tira fuori ma l’indagine svela il coinvolgimento di consiglieri comunali e imprenditori. grandangoloagrigento.it scrive