Mazzata Medvedev | subito eliminato a Wimbledon da Bonzi

Una sorpresa sconvolgente scuote Wimbledon: il favorito Medvedev, testa di serie numero 9 e semifinalista uscente, è stato eliminato al primo turno dal sorprendente Benjamin Bonzi. In appena tre ore, il sogno del campione russo si è infranto inaspettatamente sull’erba londinese. Un risultato che lascia gli appassionati senza parole e apre nuovi scenari in uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. La stagione di Wimbledon non smette mai di stupire...

Clamoroso a Wimbledon: Medvedev esce subito di scena, è stato eliminato a sorpresa al primo turno dal francese Bonzi. Un esordio clamoroso e inaspettato per Daniil Medvedev che, da testa di serie numero 9 e soprattutto semifinalista uscente, è stato eliminato alla prima sull’erba a Londra dal francese Benjamin Bonzi. È successo tutto in poco più di tre ore di sfida e gli appassionati di questo sport ancora non riescono a crederci. Medvedev non passa neanche il primo turno a Wimbledon: il punteggio contro Bonzi. La partita di Daniil Medvedev a Wimbledon contro Benjamin Bonzi, come detto, è durata poco più di tre ore; tre ore in cui il francese è riuscito a imporsi con il punteggio di 7-6 3-6 7-6 6-2. 🔗 Leggi su Sportface.it

