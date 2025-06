Maxima d’Olanda nuovo ritratto di famiglia le Principesse sorprendono

Maxima d’Olanda si è mostrata nel suo stile impeccabile e radioso, catturando l’attenzione di tutti con un abito estivo fresco e raffinato. Le Principesse Amalia, Alexia e Ariane completano questo affascinante ritratto di famiglia, sorprendendo per la naturale eleganza e la complicità che trasmettono. Un’immagine che unisce tradizione e modernità, regalando uno sguardo intimo sulla famiglia reale olandese. La regina e le sue principesse ci conquistano ancora una volta, dimostrando che la vera bellezza risiede nella semplicità e nell’affetto condiv

La Famiglia Reale Olandese ha posato, ancora una volta, per uno splendido ritratto di famiglia, scattato nel parco dell’Huis ten Bosch Palace, dove ha avuto luogo di recente anche un importante vertice NATO, che ha visto la Regina Maxima come protagonista. Nei nuovi scatti della Regina con la sua famiglia, invece, sono state le Principesse Amalia, Alexia e Ariane a rubarle la scena. Maxima d’Olanda, l’abito estivo. Maxima d’Olanda si è mostrata davanti all’obiettivo del fotografo, insieme a Re Guglielmo Alessandro e alle loro tre figlie: Amalia, Alexia e Ariane. La sessione fotografica d’inizio estate è una consuetudine della Famiglia Reale Olandese, così come quella autunnale, in cui le Principesse olandesi e la Regina avevano sfoggiato dei cappotti di tendenza. 🔗 Leggi su Dilei.it