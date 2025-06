Maxi incendio tra le auto in sosta Una persona intossicata Sono nove i mezzi danneggiati

Una mattina di relax si è trasformata in un incubo a Conselice, dove un maxi incendio tra le auto in sosta ha causato danni ingenti e una persona intossicata, fortunatamente in condizioni non gravi. Nove veicoli sono stati completamente distrutti o gravemente danneggiati dalle fiamme, creando un'aria di emergenza e preoccupazione tra i residenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma questo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza urbana. Le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto.

Una persona intossicata, in condizioni non gravi, e nove auto danneggiate dalle fiamme. La giornata in piscina a Conselice ieri mattina verso le 10 si è trasformata in un incubo per diversi automobilisti, i cui mezzi sono stati coinvolti in un incendio. La colonna di fumo nero era visibile a molti chilometri di distanza. Le fiamme hanno ridotto letteralmente a uno scheletro ben otto auto, mentre una nona è stata danneggiata gravemente. Le vetture erano parcheggiate in un terreno in cui sono presenti erba secca e sterpaglie e che si trova in via Gagliazzona, un luogo che gli utenti del vicino parco acquatico Acquajoss utilizzano quando non trovano posto nel pur ampio parcheggio principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio tra le auto in sosta. Una persona intossicata. Sono nove i mezzi danneggiati

