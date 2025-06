Maxi cantiere in via Bertini Confcommercio | Giudizio positivo Si ripensi anche al sistema ciclabile

Il maxi cantiere in via Bertini rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona. Ascom-Confcommercio Forlì esprime un giudizio positivo, sottolineando l'opportunità di ripensare anche al sistema ciclabile, affinché l'intervento possa contribuire a un miglioramento complessivo del quartiere e delle sue infrastrutture. L'obiettivo è creare uno spazio più resilient? e sostenibile per tutti i cittadini.

Il maxi cantiere in via Bertini? Ascom-Confcommercio Forlì lo accoglie positivamente. "Si tratta di una zona che si allaga facilmente quando vi sono dei nubifragi, poichè le fognature attuali non sono in grado di reggere le violente precipitazioni - esordisce il direttore dell'associazione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

