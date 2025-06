Max Pezzali ospite dei Pinguini in Bottiglie Vuote al Maradona di Napoli

Un’energia travolgente ha invaso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove Max Pezzali ha condiviso il palco con i Pinguini Tattici Nucleari in un live indimenticabile. La band, capitanata da Riccardo Zanotti, ha emozionato il pubblico con la hit “Bottiglie vuote”, interpretata in collaborazione con l’amatissimo artista. Un evento che ha unito generazioni e stili musicali in un’unica grande celebrazione. E la magia continua…

(askanews) – Max Pezzali live con i Pinguini Tattici Nucleari. La formazione, guidata dalla voce di Riccardo Zanotti, si è esibita allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ed ha avuto un ospite d'eccezione. Ad aprile i PTN hanno pubblicato il singolo Bottiglie vuote in collaborazione con Max Pezzali brano che hanno eseguito sul palco dello stadio di Napoli accolto con moltissimo calore dal pubblico.

Pinguini Tattici Nucleari, grande show a San Siro: l’omaggio a Giulia Tramontano e alla Palestina. Grande ospite Max Pezzali – Video - Doppie serate indimenticabili a San Siro per i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno conquistato il cuore di migliaia di fan italiani.

IL VIDEO. I Pinguini e Pezzali in Bottiglie Vuote al Maradona di Napoli - (Il Mattino) Il 4 luglio 2025, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana: il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, tappa romana del tour ... Riporta informazione.it