Mavi debutta con Shot | dal 4 luglio 2025 il primo singolo in radio e streaming

Dal 4 luglio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Shot", il primo singolo ufficiale della giovane cantautrice Mavi, nome d'arte di Geltrude Casazzone. Pubblicato da RC Voce Produzione, Shot è un brano pop dal forte impatto emotivo, destinato a lasciare il segno tra le nuove uscite musicali italiane dell'estate 2025. "Shot": il nuovo singolo di Mavi è un inno all'amore senza filtri. Scritto durante un viaggio in treno, con lo sguardo perso nei riflessi del mare, Shot nasce come un flusso di coscienza sincero e istintivo. Mavi racconta l'amore incondizionato e la paura di non essere compresi, in un crescendo di emozioni che evoca le stesse sensazioni di uno "shot": adrenalina, euforia, brivido, vulnerabilità.