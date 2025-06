Maurizio Scelli nominato formalmente direttore dell’agenzia regionale di protezione civile Abruzzo

Con un curriculum ricco di successi e dedizione, Maurizio Scelli assumerà ora il ruolo di guida strategica per la Protezione civile dell'Abruzzo. La sua esperienza sul campo e le competenze amministrative rappresentano una garanzia di efficienza e preparazione in un settore cruciale per la sicurezza della regione. L’incarico conferisce a Scelli l’opportunità di consolidare un sistema di emergenza più resiliente e reattivo, pronto a fronteggiare ogni evenienza.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha formalmente conferito oggi, 30 giugno, l’incarico di direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile all’avvocato Maurizio Scelli, già commissario straordinario della Croce rossa italiana e protagonista di missioni di soccorso e mediazione in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

