Maturità 2025 | orale si trasforma in un reel social Immagini follower e domande a sorpresa | Tutti i dettagli dell’esame più connesso

La Maturità 2025 rivoluziona il suo approccio, trasformando l'esame orale in un coinvolgente reel social. Immagini, follower e domande a sorpresa rendono questa esperienza più interattiva che mai, rispecchiando i linguaggi digitali dei giovani di oggi. Un’innovazione che avvicina studenti e mondo scolastico, creando un dialogo dinamico e contemporaneo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova modalità, che segna un passo importante verso l’esame più connesso di sempre.

La Maturità 2025 si è dimostrata un esame in linea con i nuovi linguaggi comunicativi, inaugurando una fase orale che, per molti studenti, ha assunto le sembianze di una "diretta social".

