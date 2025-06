Mattia Bellucci sfiora il best ranking dopo il successo all’esordio a Wimbledon

Mattia Bellucci sta dando spettacolo sul campo di Wimbledon, sfiorando il miglior ranking della sua carriera dopo un esordio da sogno nell'edizione 2025. Dopo aver superato le qualificazioni lo scorso anno e perso al primo turno nel tabellone principale, questa mattina si trovava al 73° posto del ranking ATP con 864 punti. La vittoria odierna, che elimina i punti dell’edizione 2024, potrebbe portarlo ancora più vicino a un traguardo storico. L’Italia si prepara a tifare per il suo talento in ascesa!

Mattia Bellucci ha vinto all'esordio nell'edizione 2025 di Wimbledon ed ha iniziato già a guadagnare punti e posizioni nel ranking ATP: lo scorso anno, infatti, l'azzurro aveva disputato e superato le qualificazioni, ma era uscito al primo turno nel tabellone principale. L'azzurro questa mattina si trovava al 73° posto della classifica ufficiale, a quota 864, mentre con la vittoria odierna, scartati i 40 punti dell'edizione 2024, nella graduatoria virtuale è salito al 70° posto, con 874 punti. Bellucci, dunque, sfiora il proprio best ranking, dato che al massimo è stato numero 66 del mondo. Per migliorarsi, il tennista italiano dovrà cercare un'altra vittoria al secondo turno, che lo porterebbe a quota 924 ed al 61° posto virtuale.

