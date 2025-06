Mattarella ormai insostenibile sovraffollamento delle carceri

Mattarella ha sottolineato come il sovraffollamento delle carceri rappresenti ormai una criticità insostenibile, compromettendo le funzioni fondamentali del sistema penitenziario. In un panorama articolato e complesso, le vostre responsabilità vanno ben oltre la semplice vigilanza, richiedendo dedizione e professionalità in condizioni spesso difficili. So che ogni giorno affrontate questa sfida con sacrificio, ma è urgente un intervento concreto per garantire dignità e giustizia.

Quello delle vostre funzioni è "un panorama articolato e complesso. Delle funzioni che svolgete in conformità alla Costituzione e che non si esauriscono nella vigilanza. So che ogni giorno cercate di assolvere con sacrificio e professionalità il vostro impegno: impegno reso ancora più difficile dalle preoccupanti condizioni del sistema carcerario che è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento ". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.

