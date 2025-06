Mattarella | Le carceri non siano palestra di addestramento del crimine

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di un sistema penitenziario che favorisca il recupero e la reintegrazione, evitando che le carceri diventino incubatori di ulteriori crimini. Un impegno per una giustizia più umana e efficace, in sintonia con i valori costituzionali. Solo attraverso misure di riabilitazione possiamo costruire una società più sicura e giusta per tutti.

ROMA – "I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine, nei luoghi di senza speranza ma devono essere effettivamente rivolti al recupero di chi ha sbagliato. Ogni detenuto recuperato equivale a un vantaggio di sicurezza per la collettività oltre ad essere un obiettivo costituzionale". E' quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.

