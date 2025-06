Mattarella carceri non siano palestra addestramento del crimine

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di riformare le carceri, affinché non diventino sponde di criminalità ma centri di recupero e reinserimento. “I luoghi di detenzione devono essere strumenti di speranza e di rieducazione, non di addestramento al crimine,” ha affermato, evidenziando che ogni detenuto recuperato rappresenta un passo avanti per la sicurezza collettiva e il rispetto dei principi costituzionali. Un messaggio chiaro: la vera forza dello Stato si misura anche dalla sua capacità di riabilitare.

"I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine, nei luoghi di senza speranza ma devono essere effettivamente rivolti al recupero di chi ha sbagliato. Ogni detenuto recuperato equivale a un vantaggio di sicurezza per la collettività oltre ad essere un obiettivo costituzionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.

