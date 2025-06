Mattarella al convegno per il centenario della nascita del Presidente della Repubblica Napolitano – Il video

Nel cuore di Roma, il Presidente Sergio Mattarella ha partecipato con emozione al convegno dedicato al centenario della nascita di Giorgio Napolitano, figura fondamentale della nostra Repubblica. Un momento di riflessione e omaggio che ha rafforzato i valori condivisi e il legame tra le generazioni. La memoria storica si intreccia con il presente, ricordandoci quanto sia importante onorare le radici della nostra democrazia.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende parte al convegno, in occasione del centenario della nascita del Presidente della Repubblica Emerito Sen. Giorgio Napolitano. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

