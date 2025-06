Matrimonio di Jeff Bezos interviene Crepet che perde il controllo

Il matrimonio di Jeff Bezos tra glamour e polemiche ha acceso il dibattito pubblico, ma a sorprendere è stato l’intervento inatteso di Paolo Crepet. Lo psichiatra e sociologo, solitamente pacato, ha perso il controllo, esprimendo con forza il suo dissenso riguardo alla favola da miliardi creata tra Bezos e Lauren Sanchez. Un colpo di scena che invita a riflettere sulle priorità e sui valori in un mondo sempre più mediatico.

– Non ha marciato tra i manifestanti con i cartelli “No Bezos” lungo le calli veneziane, ma Paolo Crepet non ha nascosto il proprio disappunto per il matrimonio da favola (e da miliardi) tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Intervistato dal Corriere della Sera, lo psichiatra e sociologo, volto noto in tv, sui social e sulla carta stampata, ha affidato al suo commento una bordata che non lascia spazio a interpretazioni. . «A me di Bezos non frega un accidente», ha esordito Crepet senza mezzi termini. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Matrimonio di Jeff Bezos, interviene Crepet che perde il controllo

In questa notizia si parla di: bezos - matrimonio - jeff - crepet

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip - Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

Paolo Crepet furioso contro Jeff Bezos Vai su Facebook

Crepet: «Il matrimonio di Bezos? Sfoggio di soldi e visibilità, esempio pessimo per i giovani»; Crepet perde il controllo su Bezos: Di peggio non c'è niente | .it; Crepet: Il matrimonio di Bezos è stato uno sfoggio di soldi e visibilità, esempio pessimo per i giovani.

Crepet: «Il matrimonio di Bezos? Sfoggio di soldi e visibilità, esempio pessimo per i giovani» - Lo psichiatra e sociologo sulle nozze a Venezia di Bezos e Lauren Sanchez: «Ma quale star system, i divi un tempo erano dei ribelli» ... Si legge su msn.com

Crepet stronca le nozze di Bezos: «Sfoggio di ricchezza, pessimo esempio per i giovani» - Paolo Crepet , psichiatra e sociologo noto per le sue posizioni spesso controcorrente, non usa mezzi termini per commentare il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, celebrato tra gli sfarzi di Ve ... Lo riporta informazione.it